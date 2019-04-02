Mevlüt Seyranlıoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi KONYA büyükşehir belediye başkan adayı Mevlüt Seyranlıoğlu oldu. Vatan Partisi adayı Mevlüt Seyranlıoğlu, KONYA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KONYA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi KONYA büyükşehir belediye başkan adayı Mevlüt Seyranlıoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve KONYA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi KONYA büyükşehir belediye başkan adayı Mevlüt Seyranlıoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KONYA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KONYA aday yarışı ve KONYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KONYA Seçim Bilgileri

KONYA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 5.044 olduğu belirlendi.

KONYA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 5.044 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KONYA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,40 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KONYA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.522.655 olduğu belirlendi.

KONYA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.285.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi KONYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Seyranlıoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi KONYA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mevlüt Seyranlıoğlu, KONYA yarışında % 0,30 oranında aldığı oy ile 10'nci oldu. Mevlüt Seyranlıoğlu toplamda 3.624 adet oy sayısına ulaştı.

Mevlüt Seyranlıoğlu Kimdir?

Mevlüt Seyranlıoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Vatan Partisi'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Vatan Partisi KONYA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.