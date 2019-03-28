Mevlüt Uysal'dan Ekrem İmamoğlu'na "İlk Görüşte Aşk" Yanıtı

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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, yerel seçimlerde görev yapacak sandık görevlileriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Büyükçekmece mitingindeki "Mevlüt Uysal Büyükçekmece'yi ne zaman gördü de aşık oldu?" sözlerine atıfta bulunan Uysal, "Ben flört yapmadım, Büyükçekmece'ye ilk görüşte aşık oldum" diye cevap verdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sabah Ulus ve Hürriyet mahallelerinde esnafı ziyaret eden Uysal, öğleden sonra Büyükçekmece Giresunlular Derneğinin açılış programına katıldı. Uysal, akşam ise seçimlerde Büyükçekmece ilçesinde görev yapacak sandık görevlileriyle yemekte bir araya geldi. 3 aydır gidilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmadıklarını ve kendilerine düşen görevi yaptıklarını vurgulayan Uysal, halkın iradesinin sandığa yansıması konusunda da sandık görevlilerine büyük iş düştüğünü söyledi."Pazar günü sandığa giren vatandaşın oyunu koruyacak olan sizlersiniz"Zorlu ve yoğun bir seçim çalışması yürüttüklerini ve bunun meyvesini Pazar günü alacaklarını söyleyen Uysal, sandık görevlilerine büyük iş düştüğünü belirtti. Halkın iradesine sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Uysal, "3 aydır mahalle mahalle, kapı kapı dolaştık. AK Parti İlçe Teşkilatı olarak geceli gündüzlü yaptığımız bu çalışma herkeste Büyükçekmece'de değişimin başlayacağı yönünde bir kanı oluşturdu. Eğer biz İstanbul'da sandık mazbatalarını ilk getiren ilçe olursak televizyonlardan, seçim kurulundan önce bütün Türkiye'ye Büyükçekmece seçim sonuçlarını ilan etmiş oluruz ve gerçekten sandığa en iyi sahip çıkan teşkilat oluruz. Bugüne kadar sürdürdüğünüz özverili çalışmayı seçim günü de devam ettirin. Sabah sandığa erken sahip çıkalım, akşam sandık kapanınca işimizi sağlam yapalım, her okulumuzda avukatımız var. Okul ve kat sorumlumuz var. Her türlü imkanımız var. Dolayısıyla biz sandıkların sayımı biter bitmez İstanbul'da en fazla merak edilen ilçe Büyükçekmece'de zaferimizi ilan edelim. Seçim sonuçlarını doğru bir şekilde ilk ilan edebiliyorsak bilin ki 5 yıl içerisinde Büyükçekmece'ye yapacağımız hizmetin başlangıcını seçim akşamı yapmış oluruz" diye konuştu."Büyükçekmece bizim için bir aşk hikayesi"Seçim çalışmaları süresince Büyükçekmece'nin geleceği adına teşkilat olarak çok çalıştıklarını söyleyen Uysal, "Seçim çalışmalarına başladığımız ilk gün dedim ki, İstanbul'da 39 belediye başkan adayımız var. Ben size söz veriyorum. 39 ilçe belediye başkan adayı içerisinde en fazla çalışan olacağım demiştim. Hem İBB başkanlığı yapıyorum, hem de ilçe belediye başkan adayıyım. Büyükçekmece AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan da en fazla çalışan teşkilat olursa bu iş bitti demiştim. İl Başkanlığında yapılan toplantıda İstanbul'da en fazla teşkilat Büyükçekmece teşkilatı olduğu açıklandı. Bizim bu çabamız ve isteğimiz bazılarının gözüne batmış olacak ki CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece mitinginde benim söylediğim sözler üzerine 'Mevlüt Uysal Büyükçekmece'yi ne zaman gördü de aşık oldu?' demiş. Ben öyle flört yapmadan ilk görüşte aşık oldum, vuruldum. Büyükçekmece bizim için bir aşk hikayesi. İnşallah 31 Mart'ta sandıklar kapanıp sonuçlar açıklandığı zaman halkımızın gönlündeki yerini tüm Türkiye'ye gösteririz. Büyükçekmece 25 yıldır hizmetten mahrum olduysa, bu gençlerin, bu teşkilatın azmi ve inancı ve Büyükçekmece aşkı sayesinde Büyükçekmece'yi İstanbul'un en güzel ilçesi yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL