Mevlüt Uysal:  Hak Mücadelesinde Kadınların Hep Yanındayız

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile eşi Hatice Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükçekmece ve Avcılar'da ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Uysal, "Dünyada, kadın hakları dendiğinde ülkemizin en önde olması için çalışıyoruz. Hak mücadelesinde kadınların hep yanındayız" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile eşi Hatice Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İBB Avcılar Sosyal Tesisleri'nde Büyükçekmece ve Avcılar'da ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programa AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ile çok sayıda kadın ve çocukları katıldı.KADINLARIN HAK MÜCADELESİNDE AK PARTİ HEP KADINLARIN YANINDACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de kadın hakları konusunda gelişme yaşandığını vurgulayan Mevlüt Uysal, "Cumhurbaşkanımızın olduğu ortamda erkekler, kadınlara çok fazla torpil yapıldığından şikayetçidir. Eğer Cumhurbaşkanımız bir yerde var ise o ortamda kadınlar her zaman haklıdır. Böyle bir liderimiz var. Kadın haklarını savunma noktasında böyle bir öncümüz var. Dünyada kadın hakları dendiğinde ülkemizin en önde olması için çalışıyoruz. Önümüzde seçimler var. Liderimizin güçlü olması için partimizin güçlü olması gerekiyor ve parti içinde ki kadınlarında güçlü olması gerekiyor. Dünya Kadınlar gününde hak mücadelesi evet ama bu hak mücadelesinde her zaman kadınların yanında olan AK Parti'ye destek bekliyoruz. Gerçekten İBB olarak, kadınlara ve ailelere yönelik Büyükşehirimizin yapmış olduğu çalışmalar Türkiye'de hiçbir belediyede yoktur desek doğrudur. Kapımıza gelen, ben mağdurum diyen hiçbir anneye ve kadını geri çevirmiyoruz. Her derdini çözebiliyor muyuz? Belki çözemiyoruz. Ancak her derdini çözmek için gayret ediyor muyuz? Evet gayret ediyoruz. Bir anne çocuklarının sıkıntıları ve dertleri ile gelmişse bu sorunu nasıl çözeriz diye var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmasına devam eden Uysal, "Kadın hakları mücadelesi yaklaşık 100 yıl önce tabiri caizse adeta bir köle gibi çalıştırılmaya mahkum edilen bir dönemde, kadınların buna başkaldırmasıyla başladı. O günden bu güne 'Dünya kadınlar Günü' olarak kutlandı. O hak mücadelesi devam etti. Halada devam edecek çünkü kadınlarımız hala haklarını tam anlamıyla almış değil. İnşallah diyoruz ki bu mücadelede hep beraber olacağız. Eğer hakları gasp edilenler erkekler olsaydı herhalde yaşayamazlardı. Ama kadınlar her şeye rağmen güçlüdür. Çocuklarının iyi yetişmesi ve sağlığı için mücadele eden çok anne tanıyoruz. Bu mücadeleyi ancak ve ancak bir kadın yapabilir. Tüm bunlara rağmen mücadele azminiz kaybolmamalı. İnşallah diyoruz ki ülke olarak millet olarak kadın hakları konusundabirçok konuda olduğu gibi iyi adımlar hızlı adımlar atarak dünyaya örnek oluruz" dedi. - İstanbul