Mevlüt Uysal Halkbank Yönetim Kuruluna Seçildi

Halkbank'ın bugün yapılan olağan genel kurulunda yönetim kuruluna üç yıl için üç üye seçilirken, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bankanın yönetim kuruluna girdi.

ÜÇ YIL GÖREVDE OLACAKLAR

KAP'a yapılan açıklamaya göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçurmak üç yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Osman Arslan, Meltem Taylan Aydın, Maksut Serim ve Sadık Tıltak'ın ise yönetim kurulu üyeliği görevlerinin devamına karar verildi.