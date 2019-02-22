Mevlüt Uysal: "Her Zaman Birbirimizle Gurur Duyduk"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Lozan Mübadele Derneği'nin (LOMDER) Büyükçekmece'de bir otelde düzenlemiş olduğu "Mübadelenin 96.Yılı Gala Gecesi "ne katıldı. 300'ün üzerinde davetlinin katıldığı geceye ayrıca AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Uysal, 96 yıl önce yaşanan nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye gelen insanların torunlarına ata yurtlarını gidip görmeleri için çaba göstereceklerini söyledi. Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman'ın, "Mübadil torunlarının ata yurdunu ziyaret etme ve Büyükçekmece'de Balkanlardan gelen insanların kullanabileceği bir park yapılması istediğini" de değerlendiren Başkan Uysal, "Dernek başkanımızın istekleri için canla başla diyorum. Daha ilerisi var" dedi.

-SAYIN BAKANIMIZA İLETECEĞİM-

Başkan Uysal, mübadillerin büyük zorluklar ve acılar çektiğini belirttiği konuşmasına şöyle devam etti: "Her zaman kendimizle, birbirimizle gurur duyduk, duymaya devam edeceğiz. Başkanımız 'bizleri atalarımızın doğduğu topraklara gönderin' dedi. Başakşehir'de görev yaparken Şamlar Köyü'ndeki Selanikli muhacirlerimiz var. Onları her sene bir otobüsle ata yurtlarına gönderiyordum. 15 Mart'tan sonra bir otobüsümüz muhacirlerimizi ata yurduna götürüyor. Avrupa'da yaşayan Rumlar nasıl rahat bir şekilde buraya geliyorlarsa buradaki Türkler de kolay oralara kolay gitmeleri için, vize işlemleri için bir girişim yapılabileceğini düşünüyorum. Atina'da, Alanya'dan giden Rumların kurmuş olduğu Alaiye Mahallesi var. Rumlar zaman zaman Alanya'ya ziyarete gelirler. Alanya'dan da Alaiye Mahallesi'ne gidenler oluyor. Türkler, Atina'ya gidince karşılarına vize problemi çıkartılıyor. 1923 anlaşmasıyla ülkemize gelenlerin torunlarının da sadece gidip, gezip, atalarının doğduğu ve yaşadıkları yerleri görme imkanı sağlanabilir. Bunları Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ileteceğim."

-BÜYÜKÇEKMECE'NİN EN GÜZEL YERİNE ANLAMLI PARK MÜJDESİ-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevinin 31 Mart'a kadar devam ettiğini ve 31 Mart'tan sonra da Büyükçekmece'de göreve başlarsa yapacakları olduğunu anlatan Uysal şöyle devam etti: "Belediye olarak buradan Yunanistan'a gidecek olanların vizelerinin daha hızlı alınması için çaba gösterilecektir. Onun da girişimlerini yapıp, oralara gidip, görmek, gezmek isteyenleri her sene hep beraber götüreceğiz. Mübadil temalı bir park isteği de oldu. Büyükçekmece'nin en güzel yeri olacak bir yeri -ki Bababurnu'nda geniş bir yer var orayı- oba çadırıyla beraber güzel bir park yapalım. O zaman bunun da çalışmasını yapalım. Güzel bir Büyükçekmece yapmak için buradayız. Buralara hizmet boynumuzun borcu. Bunun için gayretimiz fazla olacak."

Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman, toplantıya katkılarından ötürü Uysal'a bir plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler