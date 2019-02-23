Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece Projeleri

İSTANBUL(AA) - İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
, "2019 yazından itibaren Büyükçekmece'ye metrobüs çalışmaları başlayacak. Metro için planlamamızı da hemen başlatacağız. Yenikapı- Beylikdüzü
metro hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece metro hattı olacak." dedi.
Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de hayata geçirmeyi planladığı projeleri, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda açıkladı.
Uysal, "25 kayıp yıla 25 dev proje" başlıklı sunumunda, Büyükçekmece halkının metrobüs ve metro beklentisi olduğunu dile getirdi.
"Metrobüs ve metroyu Büyükçekmece'nin merkezine uzatacağız" diyen Uysal, 2019 yazından itibaren Büyükçekmece'ye metrobüs çalışmalarını başlatacaklarını aktardı.
Metro için planlamaları hemen başlatacaklarını vurgulayan Uysal, "Yenikapı-Beylikdüzü metro hattı artık Yenikapı- Büyükçekmece metro hattı olacak." dedi.
Göl ve deniz sahili düzenlemeleriyle Büyükçekmece'nin farklı bir görünüme kavuşacağını belirten Uysal, şunları kaydetti:
"Hobi bahçeleri, peyzaj düzenlemesi, yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak Büyükçekmece Gölü
'nü, ziyaretçilerine huzur ve sağlık dağıtan bir doğa parçası haline getireceğiz. ? Marmara
sahili düzenleme projemizde; nostaljik tramvay, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alırken ayrıca balık çarşısı ve restoran alanlarını da projelendireceğiz. ?İlçemize kazandıracağımız millet bahçeleriyle yeşilin ve doğanın keyfini ailece çıkaracağız. Buralarda yer alacak millet kıraathanelerimiz genç, yaşlı herkesin hizmetinde, sıcak sohbetlerin mekanı olacak. Tüm bu çalışmalarımızı; 'Albatros Tematik Parkı' ve 'Bababurnu Tematik Parkı' projelerimizle birleştirecek, göl ve sahilimizi hep beraber buluştuğumuz, keyif dolu yaşam alanlarına dönüştüreceğiz."
? 23 Nisan
Balkan Ülkeleri Çocuk Festivali, Zafer Yürüyüşü, Uluslararası Su Sporları Festivali gibi kültür sanat etkinlikleri de düzenleyeceklerini ifade eden Uysal, şöyle devam etti:
"Enerji hatlarının yer altına alınmasına hızla başlayacak, mezarlık sorununu çözecek ve Şehir Düzenleme Projelerimizle Büyükçekmece'yi prestij caddeleri, mahalle meydanları, kavşaklar, otoparklar, üst geçitler, sanat köprüleriyle donatacağız. İlçemizde bulunmayan devlet kurumlarını getirmek için gereken resmi adımları hızla atacağız. Daha rahat ve modern bir kent yaşamı için bir başka projemiz ise 'Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemimiz' olacak. Taşma yaparak kirlenen, kokan konteynerler kalkacak, çöpler yer altında toplanacak. Kumanda merkezinden online kontrol edilerek boşaltılan çöplerle cadde ve sokaklarımız hep temiz kalacak. Mahallelerimizde çocuklarımıza ücretsiz eğitim desteği sunarak onları geleceğe hazırlayan Bilgi Evleri
açacağız. İnovasyon ve teknoloji merkezi Living Lab Projemizle yeni bir fikri, projesi olan girişimcilere destek olacak, açık alan kablosuz internet hizmetimizi Büyükçekmece'nin tüm merkezi noktalarında kullanıma sunacağız. İlçemize yakışan yeni bir kültür sanat merkezi yapacak, 'Mimar Sinan
Köprüsü ve Çevresi Rekreasyon Projemiz' kapsamında 'Zigetvar
Seferi Açık Hava Sergisi' düzenleyeceğiz."
"Sakın ola kimse evini, yerini satmasın"
Büyükçekmece'de organik tarımla çiçek yetiştirileceğini, sonrasında bu çiçeklerin ilçedeki sitelere verileceğini ve 'Çiçek Gibi Büyükçekmece' projesini harekete geçireceklerini dile getiren Uysal, "Büyükçekmece'nin kaderi değişsin. Ortada bir göl, etrafında sahil şeridi. Türkiye
'de bu kadar güzel bir ilçe yok. Ancak belediye hizmeti olmayınca geçmiş olsun. Şu projelerimizi yapınca Büyükçekmece İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olacak. Sakın ola kimse evini, yerini satmasın. Büyükçekmece'ye bu hizmetler gelince Florya'dakilerden daha değerli olacak. Bu projeleri 31 Mart'tan sonra faaliyete geçireceğiz. İnşallah o yetkiyi alırız. Büyükçekmece'yi 5 yıl içinde İstanbul'un en güzel ilçesi yapmak için uğraşacağız. İnşallah hep beraber gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Uysal'ın konuşmasının ardından, AK Parti Büyükçekmece Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
Güncel
Kaynak: AA