Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'

KONYA (İHA) – Kış mevsiminin habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan 'kuşburnu' güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.Hava sıcaklıklarının düşmesi, hastalıklara direnç gösteren vücudun vitamin ihtiyacını artırırken, doğal önlem olarak kuşburnu kullanımı ilk sırada geliyor. Güçlü bir antioksidan olan kuşburnu çiçekleri ilaç olarak kullanılırken, meyvesi ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, kuşburnu meyvesinin Türkiye 'nin her noktasında yetişebilen ve en çok C vitamini ihtiyacını karşılayan bir meyve olduğunu söyledi. Kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirici çay haline gelebilecek bir tür olduğunu ifade eden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak, "Kuşburnuyla alakalı şunu bahsetmemiz gerekir ki kuşburnu bizim sağlığımızın ve bağışıklığımızın güçlendirilmesi için kullanılan, yurt dışında marmelatlarından etken madde elde edilen bir meyvedir. Biz kuşburnunu ülkemizde iki tarz kullanıyoruz. Bir marmelatını yapıyoruz, ikincisi çay şeklinde tüketiyoruz. Çay şeklinde tüketilen kuşburnu bizim için bağışıklığı güçlendirmede güvenilir bir üründür" dedi."Koruyucu hekimlik için kullanılan en güzel çay"Kuşburnu hazırlanışını anlatan Pıçak, "Gittik bir aktardan kuşburnu aldık. İçebileceğimiz miktarda bir çaydanlık için bir avuç ayasını dolduracak kadar alıyoruz. Havanda kuşburnunu dövüyoruz. Dövdükten sonra kaynamaya başlayan suyun içerisine atıyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynatıyor ve süzdükten sonra bal ve limonla tatlandırarak içiyoruz. İçerisinde bulunan C vitamini kaynatmayla ve kırıldıktan sonra kendisini suya bırakıyor. Tüketmiş olduğumuz kuşburnu çayının içerisinde yüksek C vitamini bizim kış hastalıklarına karşı ve sonbaharda göreceğimiz grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda koruyucu hekimlik için kullanılan en güzel çay haline geliyor" ifadelerini kullandı.Kuşburnu boğaz hastalıklarına iyi geliyorKuşburnu çayının fazla konuşma gerektiren işlerde tercih edilebileceğini belirten Pıçak, "Kuşburnu özellikle gribal enfeksiyonlarda, boğaz enfeksiyonlarında ve sürekli sesle işi olan öğretmen hoca ve imamlarda yani herkeste etki gösteren bir üründür. Gripten korunmak için kuşburnu çayı için diyebiliriz" şeklinde konuştu.Kuşburnu çayının yediden yetmişe herkesin kullanılabileceğini belirten Pıçak, çayın gribal enfeksiyon ve boğaz hastalıklarından korunması için kullanılabilecek en güzel meyve çayı olduğunu aktardı. Kuşburnunun Türkiye'de yetişen bir meyve olduğunu kaydeden Pıçak, "İthal gelmiyor, enflasyonu yükseltmiyor, bizim dış ticaret açığımızı artırmıyor. Yerli bitki ve meyvelerle biz sağlıklı kalabilmek, bağışıklığın güçlü olabilmesini sağlamak ve insanları dirençli tutabilmek için çabalıyoruz, tüm gayretimiz bu yöndedir" dedi. - KONYA