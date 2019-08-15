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Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava bunaltıyor

- Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava bunaltıyor Meteoroloji yüksek sıcaklıklara karşı uyardıERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunaltıyor.

15.08.2019 16:32
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava bunaltıyor
- Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava bunaltıyor
Meteoroloji yüksek sıcaklıklara karşı uyardı
ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunaltıyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan meteorolojik uyarı ile Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde beklendiği belirtildi.
Yapılan uyarıda, basta sağlık sorunları olmak üzere, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtilerek vatandaşların sıcak havanın etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları istendi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Yerel

Kaynak: İHA

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