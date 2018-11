Mevsimi Geldi! Günde 7 Tane Bile Yeseniz...

Muşmulanın faydaları mevsiminin gelmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Muşmula ilk olarak Japonya 'da yetiştirildi. Daha sonra ise Ukrayna Hindistan ve Türkiye 'ye geldi. Genellikle karadeniz bölgesinde yetişen muşmula, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetiştiriliyor. Halk arasında gelin boğan meyvesi olarak adlandırılan muşmulanın faydalarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Muşmulanın faydaları hakkında yeterince bİlgi sahibi değilseniz sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz.Muşmula nedir?Muşmula bulunduğu iklim koşullarına göre şekil ve tat olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi bölgede kırmızı, kimi bölgede ise kahverengi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bol miktarda çekirdek bulunduran muşmula, tüketildiğinde ağızda buruk bir tat bırakır. Ancak olgunlaşmaya başladığında daha tatlıdır ve tüketimi daha kolaydır. Muşmula meyvesinin ağacı 2-3 metre yüksekliğe sahiptir. Genellikle karasal iklimlerde yetişmektedir. Muşmula meyvesi kırsal ve sert hava koşullarının bulunduğu iklimleri sever. Muşmuladan birçok farklı türde faydalanılabilmektedir. Muşmula sirkesi, muşmula pekmezi genellikle ev hanımları tarafından en çok tercih edilen tariflerdendir.Muşmula besin değer tablosuMuşmulanın faydalarıMuşmula bağışıklığı arttıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini koruyan mükemmel bir kış meyvesidir. Muşmula meyvesi için aynı zamanda doğal afrodizyak olarak bahsedilmektedir.Muşmulanın faydaları geniş bir yelpazede incelenebilir. Muşmulanın faydalarını bilmiyorsanız yeterince bilgi sahibi olmak için haberimizin detaylarını incelemeye devam edebilirsiniz.Diş eti hastalıklarını önlerMuşmula içerisinde bulunan bol miktarda C vitamini sayesinde diş ve diş eti hastalıklarından korumaktadır.Kabızlığı iyileştirirMuşmula içerisinde bol miktarda lif barındırmaktadır. Kabızlıktan muzdarip olursanız bol miktarda muşmula tüketebilirsiniz. İçerisinde bulunan lifler kısa süre içerisinde kabızlığın giderilmesini sağlayacaktır.Karaciğeri temizlerMuşmulanın içerisinde yer alan bitkisel lifler, kandaki iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenler. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri etkili bir şekilde temizler.Baş dönmesini önlerMuşmula baş dönmesini ve bayılmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görme yetisini iyileştirmeye yardımcı olur.Kanserden korurİçerdiği yüksek antioksidan miktarından dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca her gün 7 adet tüketilen muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve diğer nörolojik hastalıklardan korur.Muşmula şurubu öksürüğü tedavi eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Ayrıca muşmula yaprağı anjin semptomlarını önemli ölçüde azaltır.Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir toksin atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için kullanılabilir.Muşmula çayı nasıl yapılır?Muşmula yaprakları kaynatılarak veya muşmula meyvesiyle vücutta bulunan toksinlerden kısa süre içerisinde kurtulmanıza yardımcı olur.Malzemeler• Bir avuç muşmula• Bir litre su• Bir miktar balÖncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ekleyelim. Biraz kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ekleyip içebilirsiniz. Oldukça etkili olan muşmula çayı tarifi günde üç öğün birer bardak içebilirsiniz.Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır.