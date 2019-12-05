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Mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri çalışmalarına başladı

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergahlardaki kaldırım ve yolları temizledi.

05.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:34Mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri çalışmalarına başladı
'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergahlardaki kaldırım ve yolları temizledi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, mevsimin ilk kar yağışının başlaması ile birlikte çalışmalarına başladı. Kış mevsiminde şehir içerisinde hem araçların hem de yayaların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan ve her türlü tedbiri alan belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışın ardından sabah erken saatlerde çalışmalarına başladı.

İl merkezindeki cadde ve yollardan başlatılan kar temizleme çalışmaları ile birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergahlardaki kaldırım ve yolları temizlenirken tehlike oluşturan yollar tuzlandı. - NEVŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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