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Mevsimin ilk karı Gümeli'ye yağdı

Aralık ayının ilk haftasında kar yüzünü Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde bulunan Bölüklü Yaylasında gösterdi.

02.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:39Mevsimin ilk karı Gümeli'ye yağdı
ayının ilk haftasında kar yüzünü 'ın Alaplı ilçesine bağlı beldesinde bulunan Bölüklü Yaylasında gösterdi.

Karın yağmasıyla beraber Bölüklü Yaylasında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüler ise karın özlemini giderdi. Dün gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde de sıcaklıklar düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza kaplarken, kartpostallık görüntüler de oluştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Aralık, Gümeli, Güncel

Kaynak: İHA

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