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Mevsimin ilk karıyla banyo yapma sevinci - KAHRAMANMARAŞ

Mevsimin ilk karının yağdığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Hacı Hasan Ceran, kar banyosu yaptı.

13.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:26
Mevsimin ilk karının yağdığı 'ın ilçesinde yaşayan Hacı Hasan Ceran, kar banyosu yaptı.
İlçe merkezinde dün geceden bu yana etkili olan kar, özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Çocuklar parklarda ve sokak aralarında kar topu oynadı.
48 yaşındaki Hasan Ceran, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte kırsal Doğan Mahallesi'ndeki evinin önünde kar banyosu yaptı.
Kar üzerinde yapan Yüksel'in bir süre titrediği görüldü.
Ceran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa bu kadar etkili kar yağışı olduğunu belirterek karın hem doğaya, hem insana önemli faydaları olduğunu dile getirdi.
Mevsimin ilk karıyla banyo yapma sevinci - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Hasan Ceran, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA


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