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Mevsimin ilk patates hasadı Datça'da yapıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, mevsimin ilk patates hasadı yapıldı.

16.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:44
Mevsimin ilk patates hasadı Datça'da yapıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, mevsimin ilk patates hasadı yapıldı. Hasada katılan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Evde kal Türkiye , biz sizin için üretiyoruz. Sizin için tarladayız" dedi.

Kırsal Kızlan Mahallesi'nde, Niğdeli üretici Mehmet Eren'in (43) tarlasında gerçekleştirilen patates söküm etkinliğine, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şatır katıldı. Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerinin koronavirüs tehdidi nedeniyle sosyal mesafeyi gözeterek, maske ve eldivenle topladıkları mevsimin ilk ürünü olan 20 ton patates, kamyonlarla Denizli'ye gönderildi. Tarlada kilosu 3 TL'den alıcı bulan patates kalitesi ile dikkat çekti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Türkiye'nin ilk patates hasadının Datça'da yapıldığını söyleyerek, "Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bundan gurur duyuyoruz. Üreticimiz burada tarla başında, mevsimin ilk ürünlerini topluyoruz. Bütün Türkiye evde kalırken, üreticimiz Türkiye'nin ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Evde kal Türkiye, biz sizin için üretiyoruz. Sizin için tarladayız" dedi.

'KORONAVİRÜS TEHDİDİNE RAĞMEN ÜRETİM DEVAM EDİYOR'

Datça'da 7 yıldır patates üreticiliği yapan 43 yaşındaki Mehmet Eren de "Datça'da 7 yıl önce, Ar-Ge çalışmalarının ardından patates üretimine başladım. Bu yıl, koronavirüs tehdidine rağmen üretime devam ediyoruz. Çünkü ülkemizin, insanlarımızın gıdaya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak için işbaşındayız. İnsanlarımız müsterih olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın izniyle, Türkiye'nin ilk patates hasadını Datça'da gerçekleştiriyoruz. Patates çok kaliteli, tonajı da iyi. Ülkemizde gıda sıkıntımız yok. İnsanımızı ürünsüz bırakmayacağız" diye konuştu.

'PATATES, DATÇA'NIN İKLİMİNE UYGUN'

Datça'da daha önce bu mevsimde tarlaların boş kaldığını ifade eden Eren, "Datça'ya yedi yıl önce ilk kez geldiğimde, bu mevsimde üretim yapılmadığını görünce araştırma yaptım. Patates buranın iklimi için çok uygun. İlçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Şimdi birçok yerde patates üretimi yapılıyor. Öncülük yaptığım için mutluyum. Datça'da, aralık ayında patates ekimi yapılıyor. Nisan ayında ise ürünü topluyoruz" dedi.

'EVDE KAL TÜRKİYE, BİZ SİZÇİN İÇİN ÜRETİYORUZ'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak daha sonra, mevsimlik tarım işçileri ile tarlaya girip, bir süre patates topladı. Saylak, öğle paydosunda ise tarım işçileriyle, 'Evde kal Türkiye, biz sizin için üretiyoruz' diyerek ellerindeki sepetleri havaya atarak kutlama yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Muğla, Datça, Güncel
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