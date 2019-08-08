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Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı

Zonguldak'ta mevsimlik işçiler arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

08.08.2019 00:02 Mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı
Zonguldak'ta mevsimlik işçiler arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Köylülerin de araya girerek ayırmaya çalıştığı kavgaya bölgeye gelen komando timi müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, fındık tarlalarda çalışmak üzere Alaplı Mollabey köyüne gelen ve Molabey içinde konaklayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmak için köylülerin araya girdi. Kavgada birçok kişinin vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilirken, bölgeye gelen 10 kişilik komando timi kavgayı ayırdı. 14 kişi ifadelerini almak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Gürol Öztürk adlı mahalle sakini,"Mollabey'e gelen işçi kardeşlerimizin arasında meydana gelen kavga daha sonra Molabey gençlerinde içine dahil ederek büyük olaya dönüştü. Mollabey gençleri iki grubu ayırmak için gelince kim kime vurduğu belli olmayan büyük bir kavgaya dönüştü. Bu kavga neticesinde Molabey ileri gelenleri akil adamları devreye girerek gençleri sakinleştirdi. Şu an jandarma olay çıkaran grupları Molabey içinden çıkardı" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Komando, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
HAFİZENUR ÖZPEKER: sıcaklar ruh yapımızı bozdu. bu sene kurak geçiyorher taraf beton binalarla doldu. nüfus kalabalık trafik yoğun insanlar nefes alamaz duruma geldi. şehirlere göç önlenmeli insanlar ya birbirini öldürüyor ya da intihar ediyor:
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