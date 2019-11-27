Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yıllarca mevsimlik tarım işçiliği ve fırınlarda hamur işinde çalışan Ali Tekçe (34), 13 yıl önce gittiği İngiltere'de 100 kişinin çalıştığı 4 restoran açtı. Yaşadığı şehirde hayvan otlatırken, şimdi rüya gibi bir hayatı olduğunu belirten Tekçe, "İngiltere'den ilk on içerisinde bulunan lüks restoranım var. Müşterilerim arasında Kraliyet ailesi var. Türkiye'den özel iş insanları müşterilerim var" dedi.

Suruç'ta yıllarca yaz aylarında mevsimlik işçi, kışın ise ekmek fırınlarında çalışan ilkokulu üçüncü sınıftan terk eden 2 çocuk babası Ali Tekçe, 2001 yılında çalışmak amacıyla Marmaris'e gitti. Burada bir restoranda çalışan Tekçe, ardından kendi işlettiği bir işyeri açtı. 2005 yılında tatil için İngiltere'den Marmeris'e gelen Nikola ile tanışan Tekçe, aynı yıl evlendi. Nikola'nın hamile kalması ve ülkesine dönmesinin ardından Tekçe de 2006 yılında İngiltere'ye yerleşti.

DÜNYASI DEĞİŞTİ

Suruç'tan İngiltere'ye uzanan yolculuğunun bir rüya gibi olduğunu anlatan Ali Tekçe, çobanlıktan patronluğa giden yolunu şöyle anlattı:

"Ben Suruç'ta çobanlık, tarım işçisi ve fırında çalışıyordum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için ilkokul 3'üncü sınıfta okulu bıraktım. Burada yaptığım işler bana çok basit geliyordu. Hep büyük işleri hayal ediyordum. Bunun için ilk kez doğduğum topraklardan çıkıp Marmaris çalışmaya gittim. Burada bir restoranın bulaşıkhanesinde çalıştım. Bu sırada müşterilerimizle diyalog kurabilmem için İngilizce öğrenmem gerekiyordu. Azmettim kısa sürede bu dilli öğrendim. Bu sırada tatile gelen eşim Nikola'yla tanıştım. Eşim hamile kalınca çocukların geleceği için İngiltere'ye yerleşme kararını aldık. Şimdi 10 yaşında oğlum Adem Yusuf ile 12 yaşındaki kızım Ella Beyaz'a mutlu bir hayat bırakmanın gururunu yaşıyorum."

CEBİMDE 2 EURO KALMIŞTI

2006 yılında İngiltere'nin Manchester Havaalanı'na indiğinde cebinde 2 Euro kaldığını ve hiç bilmediği bir ülkede yaşamanın zorluğunu anlatan Tekçe konuşmasını söyle sürdürdü:

"13 yıl içerisinde bu yaşadıklarım bana rüya gibi geliyordu. Suruç'ta koyunları otlatırken bir anda kendimi İngiltere'de buldum. Buranın en güzel şehirleri arasında bulunan Beverley kentinde yaşamaya başladık. İlk önce bir iş yerinde çalışmaya başladım. Daha sonra bu restorana ortak oldum. İşlerim iyice açılmaya başladı. Kendime güzel bir çevre kurdum. Şimdi İngiltere'nin sayılı restoranları arasında 4 iş yerim ile 100 personelim var. Burada Türk ve Osmanlı yemeklerinden oluşan menümüz beğenildi. Aralarında Kraliyet ailesi olmak üzere dünyanın sayılı iş adamlarının uğradığı bir mekan sahibi olduk. Allah'a şükürler olsun işlerimin bu derecede büyümesi için çok çalışıp emek verdim. Tatillerde ise gittiğim Suruç'ta eski işimde çalışan arkadaşlarıma başarının yolunu anlatmaya çalışıyorum."