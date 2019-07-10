10.07.2019 11:46
Haberler» Güncel» Haber

Mevsimlik kayısı işçilerinin zorlu mesaisi

Mevsimlik kayısı işçilerinin zorlu mesaisi

Dünya kayısı başkenti Malatya'da kayısı hasadıyla birlikte mevsimlik işçilerin de zorlu mesaisi başladı.

Dünya kayısı başkenti Malatya'da kayısı hasadıyla birlikte mevsimlik işçilerin de zorlu mesaisi başladı. Kayısıda çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçileri, günde 10 saat ekmek parası için ter döküyor.

Malatya'nın geçim kaynağı, ekonominin de bel kemiği olan, kent kültürünü ve mutfağını yansıtan kayısıda hasat dönemi başladı. Bununla birlikte mevsimlik işçilerin de kayısı bahçelerinde mesaisi start aldı. Çevre illerden Malatya'ya gelen işçilerden kimisi ekmek parası için kimisi de okul masraflarını çıkarabilmek için kayısı bahçesinde ter döküyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya inen işçiler hasada ilk olarak silkeleme işlemi ile başlıyor. Ağaçtan silkelenen kayısı daha sonra toplanıp kasalanıyor. Gün kurusu yapılacak kayısılar güneş gören bir alana serilerek kurumaya bırakılıyor, kükürtlü kayısı ise islim işleminden geçiyor.

Çoğunluğu Adıyaman'dan gelen işçiler kayısının kendileri için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti. Kayısının zorlu bir iş olduğunu ifade eden işçiler yevmiyelerin ise iyi olduğunu söyledi.

Kayısıda hasat işleminin Temmuz ayının sonuna kadar süreceğini aktaran kayısı üreticileri ise kayısıda yaşanan bazı problemlere değinerek özellikle sulama sorununun kendilerini mağdur ettiğini kaydetti. - MALATYA
Kaynak: İHA
Malatya, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:31   Adil Gevrek: "Kulüp Lisans Talimatı önemli bir devrim"
13:30   Giresun'da 23 katlı bina tepkisi
13:30   Hayvanat bahçesinin yeni üyesi ilk adımlarını attı
13:30   Sele kapılan hayvanlar nehirden toplanıyor
13:29   DHA DIŞ - Otobüsten indiği sırada telefonda konuşurken, bebeğini düşürdü
13:29   Rakamlarla İBB'nin mali durumu
13:28   Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinin temeli atıldı