Mevsimlik tarım işçileri için "Kovid-19" tedbiri

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasında önemli görev üstlenen mevsimlik tarım işçilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminin yanı sıra nakil ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için harekete geçti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat verildi.Bu çerçevede illerdeki tarım takviminin dikkate alınarak, bitkisel üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması, herhangi bir aksaklık yaşanmasın durumunda ise bakanlığa bilgi verilmesi istendi.Buna göre, bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için çiftçilerin veya tarım işçilerinin, işletmelere (tarla, bahçe, sera) alınan tedbirler çerçevesinde erişimleri sağlanacak.Hijyen ve koruyucu malzemeye erişim için önlemBu kapsamda, salgın nedeniyle tarım işçilerinin, hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminde aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak. Mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerine devam edecek şekilde nakilleri ve barınma koşulları düzenlenecek.Gübre, tohum ve ilaç gibi tarımsal girdilere erişim veya dağıtımda bir sorun oluşmaması adına gübre bayilerinde etkin stok kontrolü ve denetim yapılacak.Bakanlık ayrıca, hasat edilen ürünlerin aşırı fiyat artışlarına izin vermeyecek şekilde pazara arzının sağlanması için tedbir alınmasını da istedi.Öte yandan İçişleri Bakanlığı da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve 81 il valiliğine, tarımsal üretimin aksatılmaması, tarım işçilerinin ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve hasat edilen tarımsal ürünlerin pazara erişiminin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda talimatname gönderdi.

Kaynak: AA