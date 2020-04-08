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Mevsimlik tarım işçileri izin almak için başvurulara başladı

Mevsimlik tarım işçileri izin almak için başvurulara başladı Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulunun izin belgesi bulunan mevsimlik tarım işçilerinin seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı yönünde karar almasının ardından vatandaşlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaya başladı.

08.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:08
Mevsimlik tarım işçileri izin almak için başvurulara başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulunun izin belgesi bulunan mevsimlik tarım işçilerinin seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı yönünde karar almasının ardından vatandaşlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaya başladı. Kararla birlikte korona Virüsü nedeniyle giriş ve çıkışların izne tabi tutulduğu Şanlıurfa'ya belgeyi alan mevsimlik tarım işçileri kontrollü bir şekilde giriş çıkış yapabilecek.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu mevsimlik tarım işçilerinin seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu. Pazar günü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin seyahat kısıtlamasının izin belgesi aldığı takdirde Şanlıurfa'da kaldırılmasına karar verdi.
Vatandaşlar başvurulara başladı
Kararın ardından il dışına giderek tarım işçisi olarak çalışmak isteye vatandaşlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaya başladı. Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine giden vatandaşlar, form doldurarak izin belgesi başvurusunda bulundu. İzin belgesini alacak tarım işçilerinin iller arasında planlı seyahat edebilecekleri belirtildi.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin bahçesinde başvuru belgesini dolduran vatandaşlar, belgeyi yetkililere teslim ettikten sonra izin belgesi alacaklarını ve ihtiyaç duyulduğu takdirde mevsimlik tarım işçisi olarak il dışına gideceklerini söyledi. Mevsimlik tarım işçileri izin almak için başvurulara başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Genel
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