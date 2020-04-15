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Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Sakarya'da Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu Toplantısına gerçekleştirildi.

15.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:50
Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Sakarya 'da Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu Toplantısına gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Nayir'in İçişleri Bakanlığı'nın mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde aksamaların oluşmaması amacıyla yayımladığı Mevsimlik Tarım İşçileri ve Hayvancılık Faaliyeti Genelgesi doğrultusunda düzenlenen Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık ettiği kaydedildi.
Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ile ilgili il müdürleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilisi ve ziraat odası temsilcisinin katıldıği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Virüs salgınının tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede tutulması için kurulan komisyonda gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi, tarım işçileri ve hayvancılık faaliyetlerini kapsayan konular görüşüldü."
Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün ilin kendi imkanlarıyla karşılanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde karşılanamaması halinde öncelik civar iller olmak üzere işçi ihtiyacının ilimize daha önceki yıllarda en fazla tarım işçisi gönderen ve fındık tarımını bilen Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa illerinden karşılanmasına karar verilmiştir. İl dışından gelecek olan mevsimlik tarım işçilerinin koranavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için İl Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı Açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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