Mevsimlik tarım işçileri ve dar gelirliler için sabun üretimi

Mevsimlik tarım işçileri ve dar gelirliler için sabun üretimiMERSİN'de ülkelerindeki iç savaş nedeniyle gelip kentte yerleşen 8 Suriyeli, hayata geçirilen proje ile ürettikleri sabunları ilerleyen süreçte mevsimlik tarım işçilerine ve dar gelirli vatandaşlara ulaştırılacak.

08.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:55
Mevsimlik tarım işçileri ve dar gelirliler için sabun üretimi
MERSİN'de ülkelerindeki iç savaş nedeniyle gelip kentte yerleşen 8 Suriyeli, hayata geçirilen proje ile ürettikleri sabunları ilerleyen süreçte mevsimlik tarım işçilerine ve dar gelirli vatandaşlara ulaştırılacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği'nin desteğiyle, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Mersin Temsilciği sabun üretim projesini hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği tarafından finanse edilen ve koordinasyonu sağlanan projenin ilk haftasında 4 bin adet organik sabun üretildi. Büyükşehir Belediyesi Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki atölyede üretimini 8 Suriyeli sığınmacının yaptığı sabunlar, Büyükşehir tarafından mevsimlik tarım işçilerine ve dar gelirlilere ulaştırılacak. Çeşitli şekillerdeki sabunları paketleyen atölye çalışanları, paketlerin içerisine Farsça ve Arapça yazıların yer aldığı hijyen bilgilendirme broşürleri de ekledi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, üretilen sabunların büyükşehir tarafından mevsimlik tarım işçileri ve dar gelirli vatandaşlara ulaştırılacağını belirterek, "Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği belediyemize müracaatta bulundu. Biz de bu müracaatı kabul ettik. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından finanse edilen bir proje. Hijyen maddesi ve sabun üretilecekti. Bizden atölye ve dağıtım için destek istediler. Bu talep doğrultusunda biz de Halkkent'te bulunan belediyemize ait Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde bir atölye tahsis ettik. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 4 binin üzerinde sabun üretildi. Biz belediye olarak üretilen organik sabunları dezavantajlı gruplara, geçici koruma ve uluslararası koruma statüsündeki sığınmacılara ve yerel halkımıza dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Mersin Koordinatörü Aynur Olgaç ise derneğin insani yardım alanında çalıştığını ve istihdam projeleri yürüttüğünü ifade ederek, "Birleşmiş Milletler'den böyle bir teklif geldi. 'Ülkemizde misafir bulunan sığınmacılar, ev sahibi toplum için bu süreçte sabun yapsa, hijyen malzemeleri üretse nasıl olur' denildi. Bizler de Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği olarak, gönüllülük esasıyla bu projede işbirliği yaptık. Önce Büyükşehir'e bir yazı yazdık, destek verdiler. Bu sosyal projede aslında mesaj da çok önemli. Misafir ettiğimiz sığınmacıların gönüllü olarak bu süreçte, biz ev sahibi toplum için sabun üretmeleri ve bize katkı sağlamak istemeleri bence çok önemli. Aynı zamanda bir sosyal uyum projesi. Ön yargıların kırılması için de önemli bir mesaj olacak diye düşünüyorum" dedi. Mevsimlik tarım işçileri ve dar gelirliler için sabun üretimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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