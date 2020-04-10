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Mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık paketi yardımı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ve yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında, kentte çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi...

10.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:27
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ve yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında, kentte çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde çadırlarda kalan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu mevsimlik işçilere 300 gıda kolisi ve sağlık paketi ulaştırıldı.
İçinde deterjandan şampuana, sabundan kolonya ve ıslak mendile kadar çeşitli temizlik malzemelerinin yer aldığı sağlık paketini IOM üstlenirken, Büyükşehir Belediyesi, içinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı gıda kolisini hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine verdi.
Büyükşehir Belediyesinin IOM ile birlikte mevsimlik tarım işçilerine yönelik yaptığı yardım çalışmalarına kentin farklı noktalarında da devam edeceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Uyum Masası'nda görev yapan Çağan Coşkuner, salgınla mücadele kapsamında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini belirtti. Mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık paketi yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Güncel
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