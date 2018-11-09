09 Kasım 2018, 17:18

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Eve Dönüş Sevinci

Mevsimlik tarım işçilerinin eve dönüş sevinci Patates işçilerinin eve dönüş sevinciŞANLIURFA - Şanlıurfa'dan Konya'ya giden mevsimlik tarım işçileri, patates toplama işini bitirdikten sonra paydos sevinçlerini kovalarını havaya fırlatarak gösterdiler.

Mevsimlik tarım işçilerinin eve dönüş sevinci
Patates işçilerinin eve dönüş sevinci

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'dan Konya'ya giden mevsimlik tarım işçileri, patates toplama işini bitirdikten sonra paydos sevinçlerini kovalarını havaya fırlatarak gösterdiler.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki bir patates tarlasında çalışan mevsimlik işçiler, işleri bitirdikten sonra hep birlikte kovalarını havaya fırlatarak, büyük sevinç yaşadı. Geçtiğimiz yıl da mevsimlik işçi Osman Atan ve akrabaları tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa süre içerisinde büyük beğeni alarak, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.
Fotoğrafları bu yıl da paylaşan mevsimlik tarım işçisi Siverekli Osman Atan, fotoğrafların başka kimseler tarafından sahiplenmeye çalışıldığını söyledi.
Her bir işçinin 2, 3 kova fırlattığı anlar havada görsel şölen oluşturdu. Şanlıurfa,Konya
09 Kasım 2018 Cuma 17:18



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