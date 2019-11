Mevsimsel alerjiye karşı propolis önerisi

Uzmanlar, arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı, güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan propolisi mevsim geçişlerinde öneriyor.BEE'O'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa 'da BEE'O UP sponsorluğunda Arı Ürünleri ile Doğal Beslenme Semineri gerçekleştirildi.Seminerde konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, propolis kullanımına ilişkin, "Mevsim geçişlerinde, çocuklarda en sık rastladığımız sorunlardan biri öksürük, boğaz ağrısı, boğaz kaşıntısı ve burun akıntısı gibi şikayetlerdir. Bu gibi şikayetlerin daha kolay atlatılması için çocukların bağışıklığının güçlü olması çok önemlidir. Dolayısıyla ben bir hekim olarak, çocuklarda propolis kullanımını özellikle mevsim geçişlerinde öneriyorum." ifadelerini kullandı.Propolisin çok uzun yıllardır var olan bir arı ürünü olduğunu anımsatan Kara, "Faydalarıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu bilimsel yayınlara göre, propolis vücutta B ve T lenfositlerini aktive ederek antikor üretimini arttırıyor ve böylece doğrudan bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor, mevsim geçişlerinde çocukların hastalıklara yakalanma sıklığını azaltıyor. Bunu hem literatürdeki bilimsel araştırmalarda hem de klinikte hastalarımız üzerinden birebir gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Güçlü bir bağışıklık için şartÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güldane Koturoğlu ise grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi rahatsızlıklarda hemen antibiyotik kullanımına başvurulduğunu ancak bunun çok doğru bir yöntem olmadığını belirterek, şunları kaydetti:"Çocukların hastalanma sıklığını ve iyileşme süreçlerini kısaltmak için güçlü bir bağışıklık şart. Bu noktada sağlıklı ve doğal beslenmeyi çok önemsiyoruz. Bağışıklığı doğal yollarla desteklemek için benim önerim, doğru beslenme ve düzenli uykunun yanında doğal gıdalar ile vücudu desteklemek. Bu anlamda, doğada en güçlü antioksidan olarak bilinen propolisi çocukların da kullanmasını öneriyorum.Çocuklarda hastalıklara yakalanma riski özellikle mevsim geçişlerinde artış gösteriyor. Sürekli olarak antibiyotik kullanmak, vücudun direncini azaltıyor ve savunma mekanizmasını düşürüyor. Arı ürünleri yüksek biyolojik aktiviteye sahip ürünler ve birçok bilimsel çalışmada bağışıklığı desteklediği ortaya konmuş. Literatürde ayrıca mevsimsel alerji ve astım vakalarında propolisin özellikle antienflamatuvar etkisi ile faydalı olabileceği gösterilmiş."Bağşıklığı düzenleyici etkiSeminerde arı ürünlerinin üretim yöntemlerini anlatan BEE'O Propolis, Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı ise günlük antioksidan ihtiyacının karşılanması için Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her gün 6-11 porsiyon tam tahıl, 5-6 porsiyon meyve sebze tüketmek gerektiğini aktararak, "Pratikte bunu tüketmemiz mümkün değil. Dolayısıyla, antioksidan özellikteki gıdaları beslenmemize dahil etmeliyiz.Propolis de çok güçlü antioksidan aktiviteye sahip. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz çalışmada, propolisin nardan tam 80 kat daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiğini belirledik. Yapılan pek çok bilimsel çalışmada bağışıklığı düzenleyici etkileri olduğu ve bunun propolisin bileşiminde bulunan kafeik asit fenetil ester bileşeninden kaynaklandığı ortaya konulmuş. Ancak propolisin bu etkilerinden bahsedebilmek için doğru bir şekilde özütlenmiş olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Propolisin, kovandan elde edildiği ham haliyle vücut tarafından sindirilemediğini aktaran Samancı, "İnsan tüketimine uygun hale getirilmesi için mutlaka özütlenmesi gerekiyor. Ben en az yüzde 10 oranında propolis içeren bir özütten çocukların günde en az 10 damla, yetişkinlerin en az 20 damla tüketmesini öneriyorum. Gerekli durumlarda bu miktar 4 kata kadar arttırılabilir. Böylece vücudun toparlanma süreci de hızlanacaktır." ifadelerini kullandı.