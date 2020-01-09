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Mevsimsel gribe dikkat!

Mevsimsel grip hastalığına yakalanan kişilerin, evde istirahat etmelerinin önemine değinen Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, hastaların beslenmeye dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

09.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:12Mevsimsel gribe dikkat!

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, mevsimsel grip hastalığı ve korunma yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gribin birçok yolla bulaşabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Esas olarak gripli birinin öksürük, hapşırma ve konuşması esnasında etrafa yayılan damlacıklarla bulaşır. Ayrıca grip virüsü olan bir yüzeye veya eşyaya dokunup, daha sonra kendi ağzına, gözlerine ya da burnuna dokunmakla da bulaşabilir. Hastalar, belirtilerin başlamasından önceki 1 gün ile 5-7 gün sonrasına kadar ki süre içerisinde hastalığı diğer insanlara bulaştırabilirler. Çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar daha uzun süre bulaştırıcı olabilirler" şeklinde konuştu.

Ellerinizi Sık Sık Yıkayın

Gribe yakalanmamak için yapılması gerekenleri sıralayan Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınmalı ve grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmelidir. Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kâğıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kâğıt mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Kâğıt mendil yoksa kolun iç yüzüne aksırmak veya öksürmek gerekir. Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalı veya el dezenfektanları kullanılmalıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınmalıdır. Yüzeyler sık sık temizlenmelidir" dedi.

Beslenmeye Dikkat

Gripten korunmada diğer önemli bir faktöründe beslenme olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Gerek grip olmadan önce gerekse grip olduktan sonra dengeli ve sağlıklı beslenme büyük önem arz etmektedir. Günlük kalori ihtiyacının farklı besin gruplarından doğru oranlarda sağlanması gerekiyor. Özellikle C vitamini bağışıklık sistemini destekleyen önemli besinlerden biridir. Günlük olarak portakal, kivi, brokoli maydanoz, karalahana gibi C vitamini yönünden yüksek besinler tüketilmelidir. Bunların yanı sıra bol miktarda sıvı da alınmalıdır."


Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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