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Mevzuat çalışma komisyonları kurulacak

Adalet Bakanlığında mevzuat çalışma komisyonlarının kurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

18.10.2019 11:07Mevzuat çalışma komisyonları kurulacak
Adalet Bakanlığında mevzuat çalışma komisyonlarının kurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, bakanlık ihtiyaç duyulan alanlarda mevzuat üzerinde çalışma yapmak amacıyla komisyonlar kurabilecek.
Bu komisyonlar, konusuna göre bakanlık, üniversiteler, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve uzmanlar ile sekretarya işlerini yerine getiren katip üyeden oluşacak.
Komisyonlara katılacak temsilci, üye ve uzmanlar ile komisyonların hizmet süresi bakanlık tarafından belirlenecek.
Komisyon gerektiğinde alt komisyonlara ayrılarak çalışmalarını sürdürebilecek. Komisyon ve alt komisyonların çalışmaları gizli olarak yapılacak.
Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra, hazırladığı rapor veya taslağı Adalet Bakanına teslim edecek.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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