Mey|Diageo aralarında Türkiye
'nin de bulunduğu faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ücretli ebeveynlik izni süresini, kadınlarda 16 haftadan 26 haftaya erkeklerde beş günden dört haftaya çıkaran politikasını uygulamaya başladı.
Küresel düzeyde 180 ülkede ve 30 bini aşkın çalışanı bulunan alkollü içki üreticisi Diageo, çalışanları için global düzeyde yeni bir izin politikasını hayata geçiriyor. 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ücretli annelik ve babalık izni süresini arttıran politikasını uygulamaya başladı.
Merkezi Londra'da bulunan Diageo, uygulamayı çalışanlarına, "Cinsiyet dengesi konusunda lider bir işveren olmak istiyoruz. Bu tutkumuzun bir parçası olarak global bir aile izni politikası başlatıyoruz." diye duyurdu.
Diageo'dan gelen açıklamada, "Tüm kadın ve erkek çalışma arkadaşlarımızın ebeveynlik izin standardını iyileştirmekten mutluluk duyuyoruz. Çalışanların çeşitli önceliklerinin olduğunu anlıyor ve iş-yaşam dengesini en iyi şekilde yönetebilmeleri için destek olmayı amaçlıyoruz" denildi.