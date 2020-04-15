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MEYAD'ın hakemli dergisi yayın hayatına başladı

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneğinin (MEYAD) hakemli dergisi yayın hayatına başladı.

15.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:56
MEYAD'ın hakemli dergisi yayın hayatına başladı
Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneğinin (MEYAD) hakemli dergisi yayın hayatına başladı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre dernek bünyesinde kurulan MEYAD Akademi biriminin eğitim faaliyetleri kapsamında hakemli "MEYAD Akademi Dergisi"ne ilişkin çalışmalar tamamlandı.
Yılda iki kez, "dergi.mobbingdernegi.org.tr" adresinden yayımlanacak dergide, mobbing başta olmak üzere, iş yeri şiddeti ve çatışma gibi çalışma hayatını ilgilendiren konulara ilişkin makaleler yer alacak.
Derginin ilk sayısında ise iş tatmini, yeni tip koronavirüsle mücadele, mobbing, cinsel şiddet, çalışma hayatında uzlaşma ve iş görenlerin ifade özgürlüğü ele alındı.
MEYAD Genel Başkanı İsmail Akgün, bu konulara ilişkin çalışma yapan akademisyen ve uzmanların makale gönderebileceğini belirterek kısa sürede derginin çalışma hayatında referans gösterileceğini kaydetti.
Derginin editörlüğünü MEYAD Genel Sekreteri Fatih Seyran yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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