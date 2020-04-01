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Meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, kaldırım ve ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

01.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:31
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, kaldırım ve ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve itfaiye ekipleri çalışmalara kentin en işlek yeri 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı'ndan başlayarak, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Ayırca ekipler bulvar üzerinde bulunan ATM cihazları ve iş alanlarını da dezenfekte etti, horoz heykeli de yıkandı.
Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı açıklamada, küresel bir sorun haline gelen salgına karşı alınan tedbirleri ilk günden itibaren titizlikle uyguladıklarını belirtti.
Koronavirüse karşı Denizli'de kapsamlı bir mücadele gösterdiklerini aktaran Zolan, "Bugün de meydan, cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasını sağladık. Toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konu. Vatandaşlarımızın koronavirüsten etkilenmeden atlatabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için birçok önlem aldık. Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalmaya devam edim." ifadelerini kullandı.
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Meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İtfaiye, Denizli, Güncel

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Meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı
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