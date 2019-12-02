Haberler » Dünya » Meydan Hipodromu'nda düzenlenen '24. Dubai World Cup' at yarışı yoğun ilgi gördü - Haber

Meydan Hipodromu'nda düzenlenen '24. Dubai World Cup' at yarışı yoğun ilgi gördü

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Meydan Hipodromu'nda 24'üncü Dubai World Cup at yarışı düzenlendi. 30 Mart 2019 Cumartesi günü koşulan toplam 11 milyon euro ikramiyeli G1 Dubai World Cup’ı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Godolphin ekürisine ait Thunder Snow kazandı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10Meydan Hipodromu'nda düzenlenen '24. Dubai World Cup' at yarışı yoğun ilgi gördü
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Meydan Hipodromu'nda 24'üncü World Cup at yarışı düzenlendi. 30 Mart 2019 Cumartesi günü koşulan toplam 11 milyon euro ikramiyeli G1 Dubai World Cup'ı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Godolphin ekürisine ait Thunder Snow kazandı. Thunder Snow, ikinci kez kupayı kazanan ilk at oldu.

Dubai World Cup, Meydan Hipodromu'nun en önemli etkinliklerinden. Yarış öncesi birçok hazırlık yapılıyor. Çıkış hakemi Shane Ryan, öncelikle binici ve antrenörlere yarışa nasıl başlanılması gerektiği konusunda eğitim veriyor. Ryan atların yarışta ne yapması gerektiğini ne kadar iyi bilirse yarış günü o kadar az stres yapacaklarını vurguluyor: "Ortada büyük bir para ödülü var, bu nedenle herkes yarışı kazanmak istiyor. Eğer atınız iyi bir çıkış yapamazsa yarışı kaybedersiniz."
Euronews.com'da Görüntüle

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

13:31 KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi
13:10 Hong Kong 15 sene sonra bütçe açığı verdi, yatırımcılar Tayvan'a kaçıyor
12:55 Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı
12:40 Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü
12:24 Suriye'de rejim Serakib'i vurdu 2 ölü, 15 yaralı
2.12.2019 13:41:15