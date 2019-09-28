Haberler » Güncel » Haber

Meydan mahallesi'nde çöken kanalizasyon hattı yenilendi

HATSU önceden döşenen eski altyapının oluşturduğu sorunları gidermek adına verilen mücadelenin Hatay genelinde devam ettiğini duyurdu.

28.09.2019 09:34Meydan mahallesi'nde çöken kanalizasyon hattı yenilendi

Kanalizasyon altyapısının deforme olmasıyla mahalle ve sokaklarda oluşan koku ile tıkanıklık sorunlarının çözümüne yönelik gelen şikâyetleri anında değerlendiren Genel Müdürlük, vatandaşların rahata kavuşması adına yeni hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderun İlçesine bağlı Meydan Mahallesi 505/1 Sokak'ta oturan mahalle sakinleri tarafından ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine gelen şikâyet üzerine harekete geçen HATSU ekipleri, tahrip olarak çöme meydana gelen ana kanalizasyon hattını yenileyerek yerine 200'lük pvc borular ile 15 metrelik yeni hat döşedi.


Meydan Mahallesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
13:04 Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş
13:04 Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
13:03 Bakan kurum, bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi
13:02 Kılıçdaroğlu uluslararası suriye konferansı'nda konuştu
13:01 Van kedileri için havuz sezonu kapanıyor
13:01 Turşu bidonları yoksul öğrenciler için doluyor
13:01 Adalet Bakanından 'FETÖ'yle Mücadeleyi Sulandıranlara' Tepki