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Meydan ve kavşaklarda restorasyon

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde görsel güzelliği artırmak amacıyla meydan ve kavşaklarda yer alan dekoratif figürler ile heykellerin bakım ve restorasyonunu yapıyor.

19.08.2019 10:17 Meydan ve kavşaklarda restorasyon
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde görsel güzelliği artırmak amacıyla meydan ve kavşaklarda yer alan dekoratif figürler ile heykellerin bakım ve restorasyonunu yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent estetiğine çağdaş ve modern bir görüntü katan heykeller, sütunlar, kenti simgeleyen figürlerin bakımını ve restorasyonunu yaparak yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, uzman heykeltıraşlar tarafından gerçekleştirilen bakım ve restorasyon çalışmaları sayesinde Mersin'in çehresinin renklendiği belirtildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kent estetiği çalışmaları kapsamında kenti simgeleyen heykel ve figürlerin restorasyonu yapılırken, vatandaşların kullandığı ahşap bank ve oturma alanları da yenileniyor. Restorasyon, tadilat ve boyama işlemlerinin yapıldığı çalışmalarda, Silifke ilçesini temsil eden kaşık oyunları heykelinin restorasyon çalışmaları tamamlanırken, Yenişehir Kampüsü civarında bulunan sütunların modellemesi de gerçekleştirildi. Adnan Menderes Bulvarı Bayraklı Kavşak, Silifke Caddesi Vali Konağı önü portakallı kavşak ile Kültür Park'ta yer alan at heykelleri yeniden boyanarak, eski görünümünden kurtarıldı. Ekipler aynı zamanda vatandaşların dinlenmek için sıkça tercih ettiği ahşap bankların da boyama ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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