Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meydanda kadını silahla vurup yaraladı

Şanlıurfa'da bir şahıs yabancı uyruklu bir kadını meydanda silahla vurarak yaraladı.

02.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:34
Meydanda kadını silahla vurup yaraladı
Şanlıurfa 'da bir şahıs yabancı uyruklu bir kadını meydanda silahla vurarak yaraladı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Abdurrahman E. isimli şahıs, Rabia Meydanı'nda Ruba S. İsimli yabancı uyruklu kadını silahla vurarak yaraladı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alırken yaralı kadın ise olayın yaşandığı meydanın hemen yanındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadının zanlının dini nikahlı eşi olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Rabia Meydanı, Şanlıurfa, Haliliye, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Meydanda kadını silahla vurup yaraladı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Isparta’daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haberler
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Haberler
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haberler
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var Haberler
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var
Fransa’da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü
Türkiye’de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Haberler
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:50: Malatya'da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı - Haberler 00:50: WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü mü? Açıklama Geldi! - Haberler 00:50: Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler 00:41: Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi - Haberler 00:34: Meydanda kadını silahla vurup yaraladı - Haberler 00:27: Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu 23:23: California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti 19:46: Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti - Haberler 19:31: İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi - Haberler 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı - Haberler 21:58: İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor - Haberler 18:38: ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor - Haberler