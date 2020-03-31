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Meydanlarda "koronavirüs sessizliği"

Cumhuriyet Meydanının havadan görüntüleri Boş alanlardan görüntü ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Antalya'da Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

31.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:43
Cumhuriyet Meydanının havadan görüntüleri
Boş alanlardan görüntü ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Antalya 'da Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.
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Meydanlarda ’koronavirüs sessizliği’

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel

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Meydanlarda "koronavirüs sessizliği"
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