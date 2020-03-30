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Meydanlarda "koronavirüs sessizliği" - ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON

Ankara Kızılay Meydanı Antalya Cumhuriyet Meydanı Diyarbakır Sur ilçesi Şeyh Sait Meydanı İstanbul Taksim Meydanı İzmir Konak Meydanı Tarihi Saat Kulesi Trabzon Meydan Parkı ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal"...

30.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:40
Ankara Kızılay Meydanı
Antalya Cumhuriyet Meydanı
Diyarbakır Sur ilçesi Şeyh Sait Meydanı
İstanbul Taksim Meydanı
İzmir Konak Meydanı Tarihi Saat Kulesi
Trabzon Meydan Parkı
ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları boş kaldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Meydanlarda ’koronavirüs sessizliği’ - ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Antalya, Ankara, İzmir, Güncel

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Meydanlarda "koronavirüs sessizliği" - ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON
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Haberler ›› Güncel ››Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON - Haberler

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