Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Ulus Meydanı ve Atatürk Heykeli İzmir Konak Meydanı ve Saat Kulesi ile meydandaki güvercinler Konya kent meydanı Erzurum kent meydanı Kayseri kent meydanı ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde...
05.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:51
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
Ulus Meydanı ve Atatürk Heykeli
İzmir Konak Meydanı ve Saat Kulesi ile meydandaki güvercinler
Konya kent meydanı
Erzurum kent meydanı
Kayseri kent meydanı ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
Kaynak: AA