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Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Ulus Meydanı ve Atatürk Heykeli İzmir Konak Meydanı ve Saat Kulesi ile meydandaki güvercinler Konya kent meydanı Erzurum kent meydanı Kayseri kent meydanı ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde...

05.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:51

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı

Ulus Meydanı ve Atatürk Heykeli

İzmir Konak Meydanı ve Saat Kulesi ile meydandaki güvercinler

Konya kent meydanı

Erzurum kent meydanı

Kayseri kent meydanı ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu.

Meydanlarda ’koronavirüs sessizliği’ - ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Erzurum, Konya, İzmir, Güncel

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Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/
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