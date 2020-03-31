Meydanlarda "koronavirüs sessizliği" - drone
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Van kent merkezi ve caddelerden drone ile çekilen görüntüler VAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar sonrası Van'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı.
31.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:13
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Van kent merkezi ve caddelerden drone ile çekilen görüntüler VAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar sonrası Van'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı.
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Kaynak: AA