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Meydanları mesken tutan güvercinleri polisler besledi

Meydanları mesken tutan güvercinleri polisler besledi Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş kalan meydanları mesken tutan ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri...

12.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:37
Meydanları mesken tutan güvercinleri polisler besledi
TEKİRDAĞ - Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilden biri olan Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde boş kalan meydanları mesken tutan ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri polis ekipleri besledi.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Çorlu'da meydanlar güvercinlere onları beslemek ise sokağa çıkma yasağı uygulamasında aksaklık meydana gelmemesi için görev yapan polis ekiplerine kaldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki güvercinleri fırından aldıkları ekmeklerle polisler besledi. Meydanları mesken tutan güvercinleri polisler besledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Polis, Çorlu, Genel
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