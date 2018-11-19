Meydanspor'dan Başkan Nehir'e Ziyaret

Meydan spor teknik direktörü Doğru Başkan Nehir'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Nehir:" Meydan spor teknik direktörü Özgür Doğru bizleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgilendirdi. İlçemizin spor kulüplerinden biri olan Meydan spor'un başarılarının devamını dilerim.Geçmişte olduğu gibi bugün de sporcularımızın yanlarında olacağız ve desteğimiz devam edecektir. Gençlik gelecektir."dedi.

MEYDANSPOR 'UN ALTYAPI TAKIMLARI HARİKALAR YARATIYOR

Meydanspor Teknik Direktörü Özgür Doğru:" 1996 yılında kurulan Meydansporda kulüp başkanlığını Erdal Sertel antrenörlüğünü Özgür Doğru yapmaktadır. 1996-2012 sezonları arasında amatör liglerde kazandığı başarıların yanındason üç yıldır altyapı takımlarının başarılarıyla tüm Hatay'da isim yapmış durumdadır. 2012 yılında Hatayspor'a transfer olan Futbolcularımız Umut Ray ,Haluk Ray 2018-2019 sezonu için Hatayspor'da Profesyonel imza atmışlardır. Son 2 yılda Altyapı takımlarıyla 3 şampiyonluk yaşayan Meydanspor başarı çıtasını yükseltti. 2016 2017 sezonunda 11 yaş takımı 2017-2018 sezonunda 11 ve 13 yaş takımları şampiyon olan takımımız ayrıca geçen sene şampiyon olan kadrodan 2005 doğumlu deniz doğru ,Tolga Arslan,ve Barış Karaçay'ı Hatayspor'a vererek büyük bir başarıya imza attı . Oyuncularımızşu an Hatayspor u 14 takımının akademik ligde oynadığı tüm maçlarda oynayarak Samandağ futbolununtanıtımında önemli birrolaldı. Bu arada ilçemizin diğer kulüplerinde oynayan onlarca oyuncuda meydanspor altyapısından yetişti. 2018-2019 sezonuna da başarılı bir girişi yapan Meydanspor devam eden 13 yaş kategorisinde liderliğini sürdürüyor. Bize destek olan Herkese teşekkür ederim. "ifadelerine yer verdi.