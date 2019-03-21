Meykon'a 5 milyon Euro yatırım

ABD, Avrupa ve Kanada dahil olmak üzere 20 ülkeye Antalya'dan ihracat yapan Meykon, meyve suyu konsantresi fabrikasına 5 milyon euroluk yatırım yapma kararı aldı.

Antalya'da meyve suyu konsantresi, meyve şekeri ve meyve püresi üretimi yapan Meykon, 5 milyon euroluk yatırım ile büyüme kararı aldı. Meykon Meyve ve Kaynak Suları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, "Dünya devi firmalardan gelen talep özellikle son dönemde yükselişe geçti. Biz de fabrikamıza yatırım yaparak 20 ülkeye yaptığımız ihracatı ikiye katlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde faaliyet gösteren Meykon, bebek maması, meyvesuyu, reçel, tatlı, pasta, bisküvi, kek üreten firmalara özel meyvesuyu konsantresi, meyve şekeri ve meyve püresi satışı yapıyor. Fabrikaya geçen yıl 2 milyon Euro yatırım yaptıklarını aktaran İsmet Koyun,Avrupa, ABD ve Kanada ile birlikte 20 ülkeye üretimin yüzde 95'ini ihraç ettiklerini söyledi. İki ay önce Symrise AG ile anlaşma imzaladıklarını belirten Koyun, şunları söyledi: "Bu anlaşma ile 150 milyon dolarlık ticaret hacmi yaratılacak. Biz de daha fazla üretim hedefi ile istihdam sayımızı artıracağız. Bu işbirliği sayesinde Türkiye'ye özgü meyve ve sebzelerin yeni ekim alanları oluşturulacak. Böylece bu alanlarda bölge halkının yetiştirdiği meyvelerin dünya pazarına ulaşmasını sağlayacağız."

Markamızla pazarın galibi olacağız

Meykon'da elma, nar, portakal, limon, vişne, kayısı, şeftali meyvelerinin üretimini konsantre olarak yaptıklarını dile getiren Koyun, en kısa sürede Türkiye'nin ilk 3 konsantre üretim tesisi arasına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.Koyun, daha katma değeri yüksek ve markalı dünyada değer gören ürünler üretmek için çalışacaklarına dikkat çekerek, "Türkiye'nin meyvetadını tüm dünyaya öğretmek istiyoruz. Kendi markamızla dünya pazarında gireceğimiz her türlü rekabetten galip çıkmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler