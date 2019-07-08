08.07.2019 15:51
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Meysu Outlet' te Eğlence Çeki Kampanyası

Meysu Outlet

Meysu Outle'te, 8-14 Temmuz tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Atlantis Eğlence Merkezi'nden eğlence çekini anında kazanıyor.

Meysu Outle'te, 8-14 Temmuz tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Atlantis Eğlence Merkezi'nden eğlence çekini anında kazanıyor.

Stoklarla sınırlı olan kampanyada danışma bankosuna fiş ya da faturaları ile gelen tüm müşterilerimiz kampanya çeklerinden birine sahip olacaklar.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Meysu, Güncel

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