Haberler» Güncel» Haber

Meysu Outlet'te Topaç Turnuvası başladı

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Topaç Turnuvasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

20.07.2019 15:26 Meysu Outlet
Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Topaç Turnuvasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Meysu Outlet'te düzenlenen Topaç Turnuvasında başarılı olan minik ziyaretçiler hem topaçlardan birinin sahibi oldu hem de finalde Dip Gross Market'ten hediye çeki kazandı. Miniklerin heyecanlı dakikalar geçirdiği turnuvada, ailelerde merakla çocuklarını izledi. Turnuvaya, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. yatırımı olan Kayseri'nin ilk ve tek Outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet AVM'nin, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerinin devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, Meysu, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:08   Türk Kızılay Başkanı Kınık, Uğurlu köyünde incelemelerde bulundu - DÜZCE
17:08   Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan, Husi hedeflerine operasyon
17:07   Sakarya'daki sağanak
17:06   AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk pazarını gezdi
17:05   BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI -2 (cenazelerin çıkarılması)
17:05   TAKSİM'DE İMDAT ÇIĞLIKLARI
17:05   BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI -2