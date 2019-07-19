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Meysu Outlet'te Topaç Turnuvası Başlıyor

20-21 Temmuz tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nde Topaç Turnuvası gerçekleştirilecek.

19.07.2019 17:01 Meysu Outlet
20-21 Temmuz tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nde Topaç Turnuvası gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek olan Topaç Turnuvası kapsamında minik ziyaretçiler hem topaçlardan birinin sahibi olacak hem de finalde Dip Gross Market'ten hediye çeki kazanacak.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. yatırımı olan Kayseri'nin ilk ve tek Outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerini sürdürmeye devam edecek. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Meysu, Güncel

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