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Meyve ağaçları bolluktan yıkılıyor

Burhaniye ilçesinde, Mart ayında pek çok meyve ağacı çiçek açarken, çiçek bolluğunun da bereket işareti olduğu kaydedildi.

30.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:50
Meyve ağaçları bolluktan yıkılıyor
Burhaniye ilçesinde, Mart ayında pek çok meyve ağacı çiçek açarken, çiçek bolluğunun da bereket işareti olduğu kaydedildi. Badem, erik, kayısı ve şeftali ağaçlarının çiçeklenme dönemini tamamladığını anlatan Mustafa Devrim, bu sezon bunun bol ürün bereketi olduğunu bildirdi.

Ören Mahallesinde oturan ve hobi olarak meyve yetiştiren Mustafa Devrim, mahallede her türlü meyve ağacının bulunduğunu söyledi. Çiçeklenen ağaçların kendisini sevindirdiğini anlatan 60 yaşındaki Mustafa Devrim, "Bahçelerimizde erikten kayısıya ve şeftaliye kadar onlarca çeşit bulunuyor. Ağaçların pek çoğu çiçeklendi. Erik, kayısı ve şeftaliler çiçek açtı. Bu günlerde dutlar da çiçek vermeye başladı. Ağaçlarda bol çiçek olması da bizi umutlandırdı. İnşallah meyve bol olacak" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhaniye, Ören, Ekonomi
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