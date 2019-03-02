Meyve Ağaçları Çiçek Açtı, Üretici Endişeli

Kaynak: DHA

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde badem ve meyve ağaçları çiçek açtı. Üreticiler, ilerleyen günlerde olası bir don olayı yaşanmasından endişe ettiklerini belirtti.Bu kış döneminin sert geçtiği Manisa'da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkınca ortaya ilkbaharı andıran görüntüler çıktı. Turgutlu ilçesine 10 kilometre mesafedeki, 250 nüfuslu kırsal Osmancık Mahallesi'nde, ilkbaharın müjdecisi badem, erik, kayısı ve kiraz ağaçları çiçek açtı. Üreticiler, ağaçların 20 gün önce çiçek açmaya başladığına dikkat çekerek, olası bir don olayında ağaçların zarar görebileceğini vurguladı.Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin, "Yalancı bahara aldanan kayısı, erik, badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçlar gelinliklerini giydi. Ancak, şu an soğuk bir hava var. İnşallah don olayı olmaz. Aksi takdirde çiftçilerimiz mağdur olur. Endişeliyiz. İnşallah zararsız bir şekilde bu durumu atlatırız" dedi. 3 çocuk babası çiftçi Ramazan Çalışır(58) da "Osmancık Mahallesi'nde kiraz, kayısı, erik ağaçlarının içerisinde bulunduğu 10 dönüm bahçem var. Bahçemi dolaşmaya geldim. Kayısı ağaçlarımız çiçek açmış bu da bizi endişelendirdi. Rabbim inşallah büyük bir don olayı ile bizleri karşı karşıya bırakmaz. Bırakırsa ürünlerimiz ciddi anlamda zarar görebilir" diye konuştu.- Manisa