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Meyve ağaçlarında endişelendiren görüntü

Turgutlu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı.

11.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:47
'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı. Bazı meyve ağaçlarının dallarında meyveler oluşmaya başladı.
'nın Turgutlu ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ve erik ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Turgutlu'ya bağlı Osmancık Mahallesi'nde muhtar ve aynı zamanda çiftçi olan Salim Çetin'e ait meyve bahçesinde bulunan kiraz ve erik ağaçları, havaların sıcak gitmesi üzerine tomurcuklandıktan sonra, çiçeklenip meyve aşamasına geldi.
Kasım aylarında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden çiftçi Salim Çetin, "Tarlama çalışmaya geldiğimde kirazlar ve erikler çiçek açtığını gördüm. Kasım ayında ilk defa meyve ağaçlarının çiçek açtığını gördüm. Hatta çiçek açmışlar, meyve tutumuna geçmişler. Bu görüntü alışılmış bir şey değil" dedi.
Özellikle kiraz meyvesinin çiçek açtıktan sonra yaklaşık 40 gün içerisinde meyveye dönüştüğünü ifade eden Çetin; "Alışmadığımız bir durum, havalar böyle giderse 40 gün içinde kirazlar olur" diye konuştu.
(İHA)
Meyve ağaçlarında endişelendiren görüntü

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA


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