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Meyve bahçesinde daldı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan araç yol kenarındaki meyve bahçesine daldı, kazada 3 kişi yaralandıKaza Deydinler girişinde meydana geldi.

21.10.2019 17:12Meyve bahçesinde daldı: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan araç yol kenarındaki meyve bahçesine daldı, kazada 3 kişi yaralandı

Kaza Deydinler girişinde meydana geldi. Ayfel C. (60) idaresindeki 16 KGM 09 plakalı cip, seyir halindeyken direksiyon hakimini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan meyve bahçesine daldı. Bahçe etrafında örülü çitleri yıkan sürücü, ağaca çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet T. (65) ve Esma T. (62) yaralandı. Her üç yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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