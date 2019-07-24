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Meyve çeşitlerinin yaygınlaştırılması

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilde uzun yıllar yetiştirilen severek tüketilen ve kaybolmaya yüz tutmuş kırmızı aslik elma, cebegirmez, ekşi elma, bey elması, pamuk elma, heko elması, mellaki armut, kara dut ve paşik armut yerel (yerli) çeşitlerin yeniden yaygınlaştırılması için yerel çeşit...

24.07.2019 16:02 Meyve çeşitlerinin yaygınlaştırılması
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilde uzun yıllar yetiştirilen severek tüketilen ve kaybolmaya yüz tutmuş kırmızı aslik elma, cebegirmez, ekşi elma, bey elması, pamuk elma, heko elması, mellaki armut, kara dut ve paşik armut yerel (yerli) çeşitlerin yeniden yaygınlaştırılması için yerel çeşit aşılaması yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde uzun yıllar yetiştirilen, severek tüketilen ve kaybolmaya yüz tutmuş kırmızı aslik elma, cebegirmez, ekşi elma, bey elması, pamuk elma, heko elması, mellaki armut, kara dut ve paşik armut yerel (yerli) çeşitlerin yeniden yaygınlaştırılması için il müdürlüğümüzce yerel çeşit aşılaması yapılacak.

Aşılamaların il müdürlüğü tarafından ücretsiz yapacağını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, bu çeşitleri kendi bahçelerindeki mevcut ağaçları üzerinde aşılatmak isteyen vatandaşlarımızın 20-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüzü 0 432 222 02 38 numaradan ulaşması gerekmektedir" dedi. - VAN

Ekonomi

Kaynak: İHA

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