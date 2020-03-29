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Meyve sebze hali köpüklü suyla dezenfekte edildi

Meyve sebze hali köpüklü suyla dezenfekte edildi Şanlıurfa'da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında sebze ve meyve halini köpüklü su ile dezenfekte edildi.

29.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:44
Meyve sebze hali köpüklü suyla dezenfekte edildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında sebze ve meyve halini köpüklü su ile dezenfekte edildi.
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız sürüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda salgına karşı seferber olan ekipler, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali'ni deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Vatandaşların gönül rahatlığı ile sebze ve meyve tüketebilmesini hedefleyen Haliliye Belediyesi ekipleri, ilk olarak hal pazarında genel bir temizlik ve ardından deterjanlı su ile yıkayarak dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, belirlenen program dahilinde çalışmaların ilçe merkezinin geneline devam edeceğini açıkladı. Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Kemal Sezer, Haliliye Belediyesinin salgın ile mücadelesini çok önemli bulduklarını belirterek, yürüttüğü tüm faaliyetlerden dolayı başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere tüm ekiplerine teşekkür etti.
Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri ise, pandemi ile mücadele kapsamında ilçe merkezlerinde bulunan tüm semt pazarlarını denetleyerek esnafa uyarılarda bulundu. Ekipler vatandaşlardan halk sağlığını korumaya yönelik ilk olarak sosyal mesafenin korunmasını isterken, sebze ve meyve satışlarında eldiven ve maske kullanılmaları istendi.
Satılacak olan ürünlere çıplak elle dokunulmayacağı konusunda esnafı uyaran ekipler, kurallara uyulmaması halinde cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Meyve sebze hali köpüklü suyla dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye, Yerel

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Meyve sebze hali köpüklü suyla dezenfekte edildi

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