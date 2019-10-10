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Meyve sebze kasasında kaçak sigara sevkiyatı

Kars'ta, kamyonetin içerisindeki meyve sebze kasalarının arasına saklanmış bin 478 paket kaçak sigara bulundu.

10.10.2019 17:48Meyve sebze kasasında kaçak sigara sevkiyatı
Kars'ta, kamyonetin içerisindeki meyve sebze kasalarının arasına saklanmış bin 478 paket kaçak sigara bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak köyü mevkisinde yol uygulaması yapıldı.
Kontrol noktasında durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, meyve ve sebze kasalarının arasına saklanmış bin 478 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Araç sürücüsüne 23 bin 610 lira idari para cezası veren ekipler, kamyoneti de 15 gün trafikten men etti.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

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