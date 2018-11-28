Meyve Suyu İhracatı 222 Milyon Doları Aştı, Hedef 300 Milyon Dolar

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:54



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:54

Meyve sebze mamulleri sektörü, dünyanın meyve suyu ihtiyacını karşılarken, Türkiye, 2018 yılının 10 aylık döneminde meyve suyu ihracatını yüzde 32'lik artışla 168 milyon dolardan 222 milyon 489 milyon dolara çıkardı.Türkiye, 2018 yılının 10 aylık döneminde, 54 milyon 107 bin dolarlık su ihracatına imza attı. Su ve meyve suyu ihraç ettiğimiz ülke sayısı 152 olarak kayıtlara geçerken, 2018 yılının 10 aylık döneminde meyve suyu ihracatını yüzde 32'lik artışla 168 milyon dolardan 222 milyon 489 milyon dolara çıktı.Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin meyve suyu ve su ihracatının 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde 276 milyon 596 bin dolara ulaştığını, 2018 yılı sonunda 300 milyon doları aşmasını beklediklerini ifade etti. Elma suyundan, armut suyuna, karışık meyve sularından greyfurt suyuna, portakal suyundan domates suyuna, tropikal meyve suyundan kiraz suyuna kadar çeşit çeşit meyve sularını dünyanın tüm coğrafyalarına ihraç ettiklerini belirten Uçak, Türk meyve suyu ihracatçılarının, büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını kaydetti.Türkiye'nin meyve suyu ihracatında Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı bilgisini veren Uçak, "Hollanda'ya 32,6 milyon dolarlık, İtalya'ya 14,2 milyon dolar, Almanya'ya 12,3 milyon dolar, İngiltere'ye ise; 12,2 milyon dolarlık meyve suyu ihraç ettik. 2019 yılında meyve suyu ihracatımızdaki artış trendinin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.Su ihracatında ilk sırayı 11 milyon 966 bin dolarlık tutarla İngiltere alırken, Almanya 10 milyon 135 bin dolarlık Türk suyu tercih etti. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 6,5 milyon dolarlık su ihraç ederken, İsrail'e 4,7 milyon dolarlık, Suudi Arabistan'a ise 2,7 milyon dolarlık su gönderildi. - İZMİR